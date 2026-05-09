A22 verso la smart road | IA e 5G per la nuova terza corsia

L'autostrada A22 sta per essere dotata di una nuova terza corsia, con l’obiettivo di sviluppare una smart road. Il progetto 5GBeam prevede l’installazione di tecnologie che consentiranno ai veicoli di comunicare tra loro e con l’infrastruttura tramite connessioni 5G. Inoltre, verranno utilizzate tecnologie satellitari per monitorare la sicurezza lungo la carreggiata, garantendo un controllo costante delle condizioni del traffico e della strada.

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? Punti chiave Come dialogheranno i veicoli con l'asfalto grazie al progetto 5GBeam?. Quali tecnologie satellitari monitoreranno la sicurezza sulla nuova terza corsia?. Perché l'integrazione ferroviaria è fondamentale per ridurre le emissioni dell'A22?. Come influirà la manutenzione predittiva sui tempi di percorrenza tra Verona e l'A1?.? In Breve Oltre 90 km di rete con 1,1 milioni di mq di pavimentazione drenante.. 63 km di nuove barriere antirumore per mitigare l'impatto acustico del tracciato.. Progetto 5GBeam garantisce connettività da Modena fino a Kufstein in Austria.. Trasporto merci su gomma raggiunge 35,6 milioni di tonnellate annue.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A22 verso la smart road: IA e 5G per la nuova terza corsia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Smart home e IA: la nuova rivoluzione per proteggere la famigliaL’ecosistema domestico intelligente si evolve verso una gestione assistita della persona grazie all’ultimo aggiornamento di SmartThings, la... Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloFirenze, 25 febbraio 2026 – Nel prossimo fine settimana, dalle 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo, sono previste importanti modifiche...