nuova terza corsia sulla a1 chiusure e deviazioni tra firenze sud e incisa reggello

Firenze, 25 febbraio 2026 – Nel prossimo fine settimana, dalle 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo, sono previste importanti modifiche alla viabilità sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello. Gli interventi rientrano nei lavori di ampliamento alla terza corsia e più precisamente nella fase delle operazioni di apertura al traffico del nuovo viadotto "Ribuio". Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle modifiche alla viabilità. Le modifiche alla viabilità. Per consentire l’apertura del nuovo viadotto “Ribuio” sono previste modifiche alla viabilità. In particolare: - Dalle 20 di venerdì 27 febbraio al primo pomeriggio di domenica 1 marzo, sarà attiva una deviazione di carreggiata, che garantirà comunque una corsia al transito in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

