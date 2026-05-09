A1 fiamme nel tunnel Santa Lucia | bloccata la viabilità verso sud

Nella giornata si è verificato un incendio all’interno del tunnel Santa Lucia, che ha portato alla chiusura della carreggiata in direzione sud. L’incendio ha causato il blocco totale della viabilità tra Firenze e il Mugello, creando disagi per gli automobilisti in transito. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, affrontando rischi legati alle fiamme e alla possibile presenza di gas o altri materiali pericolosi nel tunnel.

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