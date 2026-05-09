A1 fiamme nel tunnel Santa Lucia | bloccata la viabilità verso sud
Nella giornata si è verificato un incendio all’interno del tunnel Santa Lucia, che ha portato alla chiusura della carreggiata in direzione sud. L’incendio ha causato il blocco totale della viabilità tra Firenze e il Mugello, creando disagi per gli automobilisti in transito. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, affrontando rischi legati alle fiamme e alla possibile presenza di gas o altri materiali pericolosi nel tunnel.
? Domande chiave Come influenzerà il blocco la viabilità tra Firenze e il Mugello?. Quali rischi specifici hanno affrontato i vigili del fuoco nel tunnel?. Quando potrà riprendere la normale circolazione sulla direzione sud?. Perché è stato necessario l'impiego di un carro aria specializzato?.? In Breve Intervento iniziato alle 14:35 con squadre di Barberino di Mugello e Calenzano.. Impiego di un'autobotte e un carro aria per gestire l'ambiente chiuso.. Blocco viabilità verso sud con deviazioni per il traffico Mugello-Firenze.. Riapertura subordinata a verifiche tecniche su furgone e struttura della galleria.. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti dalle 14:35 di questo sabato 09 maggio per un incendio scoppiato in un furgone all’interno della galleria Santa Lucia, sul tratto autostradale A1 in direzione sud.🔗 Leggi su Ameve.eu
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