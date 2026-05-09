A Verissimo, nel fine settimana, è stata intervistata una donna che ha condiviso un passato sentimentale con una figura nota al pubblico. La conduttrice Silvia Toffanin ha condotto le puntate, andate in onda sabato 9 e domenica 10 maggio, presentando le interviste nel suo consueto spazio televisivo.

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste in onda oggi, sabato 9, e domani, domenica 10 maggio. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 9 maggio – ore 16.30. A Verissimo, intervista per la cantautrice Paola Turci, che torna sulla scena musicale dopo alcuni anni di assenza con il nuovo singolo Vita mia. Presente in studio anche Nathaly Caldonazzo, che rivivrà le emozioni del suo matrimonio con Filippo, celebrato lo scorso 24 aprile. E ancora, spazio al talento e ai sogni degli ultimi tre ragazzi eliminati dal Serale di Amici: Alex, Gard e Riccardo. Infine, Silvia Toffanin torna a occuparsi di Terrazza Sentimento, un caso giudiziario che ha suscitato grande scalpore in Italia negli ultimi anni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Verissimo parla Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese

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