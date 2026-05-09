Alla prossima edizione della Biennale di Venezia del 2026, il padiglione del Lussemburgo presenterà un’opera che raffigura un gigantesco escremento. La notizia è riportata dal Corriere della Sera, attraverso le parole di Pierluigi Panza. La manifestazione artistica, nota per le sue esposizioni di opere provocatorie, si svolgerà nel contesto di una rassegna che, secondo alcuni, riflette un’attenzione critica verso sé stessa.

Alla Biennale 2026 «il padiglione del Lussemburgo espone un gigantesco escremento», c’informa Pierluigi Panza sul Corriere della sera. L’installazione s’intitola “La Merde”. Pare che sia un manifesto femminista di critica alla società occidentale. Come al solito. La Biennale, di cui si parla per la sua apertura al Cremlino, è ideologicamente woke e anti occidentale. Pietrangelo Buttafuoco, un catanese che si dice musulmano (il suo nome islamico è Giafar al-Siqilli), non c’entra niente con Venezia, ma è in sintonia con questa Biennale che presiede e che è estranea come lui a Venezia, città svuotata e ridotta a fare da palcoscenico per intellettuali che detestano l’Occidente, pur vivendoci (e bene).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - A Venezia va in scena la rassegna dell’Occidente che odia sé stesso

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