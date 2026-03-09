La rassegna Crossings a Palazzo Bonocore | va in scena lo spettacolo 1979 | Storia di musica delitti e misteri

A Palazzo Bonocore si tiene la rassegna Crossings, che questa volta presenta lo spettacolo “1979 | Storia di musica, delitti e misteri”. Dopo i primi appuntamenti, la rassegna riprende con un evento che combina musica, narrazione e memorie civili. La serata si svolge in un contesto storico e culturale ben preciso, coinvolgendo il pubblico presente.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, la rassegna Crossings torna a Palazzo Bonocore con un nuovo spettacolo che intreccia musica, narrazione e memoria civile. Sabato 15 marzo alle 18.30 andrà in scena “1979 Storia di musica, delitti e misteri”, scritto e narrato da Gery Palazzotto, con Laura Sfilio (voce), Mario Caminita (DJ) e Fabio Lannino alle musiche. C’è un anno nella storia recente che è il baricentro della musica, della cronaca, della politica. Ma anche dei misteri, della tecnologia e del costume. In Sicilia la mafia spara e uccide, tra gli altri, un giornalista che ha capito prima degli altri che purtroppo i corleonesi non sono solo gli abitanti di Corleone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

"Shakespeare tra parole e musica" al Teatro Biondo: va in scena lo spettacolo omaggio al grande autore ingleseVa in scena nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio alle ore 10.

A Conversano e a Mola di Bari va in scena lo spettacolo 'Tour di A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato'Dal 16 al 22 febbraio il Circuito Puglia Culture propone una settimana di spettacoli che spaziando tra generi, linguaggi e generazioni diverse, porta...