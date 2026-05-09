A Torino la marcia per la Giornata dell' Europa

A Torino è partita una marcia in occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio di ogni anno. L’evento ha coinvolto diverse persone e si è svolto nel centro della città, con partecipanti che hanno sfilato lungo le strade principali. La manifestazione è stata organizzata per commemorare questa ricorrenza europea e promuovere l’unità tra i paesi membri.

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A Torino parte la marcia in occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio di ogni anno. Il corteo – organizzato da Do Something, Volt e Federalisti Europei – inizia da Porta Susa e arriva in piazza Castello. “Questa marcia vuole far sì che la festa europea abbia la stessa dignità della festa del 2 giugno, del 25 aprile e del 1° maggio. Noi cittadini siamo molto più avanti delle istituzioni che hanno paura di fare qualunque passo”, ha detto Rita Sforza detta Rori di Do Something. “Noi intendiamo potenziare la macchina dell’Unione europea. Senza un’unione federale non riusciremo mai a farlo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Torino la marcia per la Giornata dell'Europa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Laura canta l’inno nazionale alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina Notizie correlate Torino in marcia per l'Europa il 9 maggio: sovranisti e nazionalisti non aderiscono al corteoAnche Torino, come tante altre città italiane e continentali, festeggerà l'Europa. Firenze celebra la giornata mondiale dell'endometriosi: marcia di sensibilizzazione, incontri e consulenze gratuiteIl capoluogo toscano, tra il 27 e il 29 marzo, ospiterà una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’impatto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torino in marcia per l'Europa il 9 maggio: sovranisti e nazionalisti non aderiscono al corteo; La marcia della pace Perugia-Assisi si sposta a Torino: in 200 mila all’ultima edizione; Dall’Umbria a Torino: il 17 maggio la Marcia per la pace attraversa la città; L'Umbria porta la Marcia per la pace al Salone del Libro di Torino. A Torino la marcia per la Giornata dell'Europa(LaPresse) A Torino parte la marcia in occasione della Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio di ogni anno. Il corteo - organizzato da ... stream24.ilsole24ore.com L'Umbria porta la Marcia della Pace al Salone del libro di TorinoPERUGIA - La Marcia per la Pace umbra valica i confini regionali per approdare a Torino. Domenica 17 maggio, in occasione della trentottesima ... msn.com Arriva il @SalonedelLibro gli alberghi a #Torino verso il tutto esaurito - x.com Torino gets the win against Sassuolo. Torino 2:1 Sassuolo. reddit