Torino in marcia per l' Europa il 9 maggio | sovranisti e nazionalisti non aderiscono al corteo
Sabato 9 maggio, Torino ospiterà una marcia dedicata alla celebrazione dell’Europa, con partenza prevista alle 14. La manifestazione coinvolge cittadini e organizzazioni che vogliono mostrare il loro sostegno all’integrazione europea. Tuttavia, alcuni gruppi con orientamenti sovranisti e nazionalisti non parteciperanno all’evento. La giornata si inserisce in un calendario di iniziative simili che si svolgono in molte città italiane e del continente.
Anche Torino, come tante altre città italiane e continentali, festeggerà l'Europa. Sabato 9 maggio ci sarà una marcia, che partirà alle 14.30 dal ponte Unione Europea, situato fra la stazione di Porta Susa e corso Giacomo Matteotti, strada lungo la quale proseguirà, passando poi in corso.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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