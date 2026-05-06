Torino in marcia per l' Europa il 9 maggio | sovranisti e nazionalisti non aderiscono al corteo

Sabato 9 maggio, Torino ospiterà una marcia dedicata alla celebrazione dell’Europa, con partenza prevista alle 14. La manifestazione coinvolge cittadini e organizzazioni che vogliono mostrare il loro sostegno all’integrazione europea. Tuttavia, alcuni gruppi con orientamenti sovranisti e nazionalisti non parteciperanno all’evento. La giornata si inserisce in un calendario di iniziative simili che si svolgono in molte città italiane e del continente.