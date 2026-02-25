a scuola con i coltelli cinque ragazzini nei guai e altri sette minorenni denunciati per rissa

Cinque minorenni sono stati trovati con coltelli durante un episodio scolastico, spingendo le autorità a intervenire. La presenza di armi bianche tra gli studenti ha scatenato un intervento immediato, portando alla denuncia di sette altri ragazzi per rissa e a un'ulteriore segnalazione di un adulto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle condotte dei giovani in quella zona. Le indagini continuano per chiarire i motivi di questa escalation.

CREMA (Cremona) Otto ragazzi nei guai, sette denunciati al Tribunale dei minori di Brescia e un maggiorenne al Tribunale di Cremona. Due gli episodi, a Castelmaggiore e a Crema. Qui l’altra mattina un gruppo di giovanissimi si era dato appuntamento nei pressi delle pensiline della stazione degli autobus, nella zona della stazione ferroviaria. Erano arrivati lì perché qualche giorno prima c’era stata una discussione che secondo loro andava approfondita. L’approfondimento non è stato basato su una pacata discussione, ma subito si è trasformato in un duello rusticano con botte per tutti. Tutto questo sotto gli occhi di decine di ragazzi che erano arrivati con i pullman e stavano recandosi nei rispettivi istituti per le lezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A scuola media con i coltelli nello zaino: scoperti cinque ragazziniCinque studenti sono stati trovati con coltelli nello zaino durante l’intervallo in una scuola media di Casalmaggiore.

Pavia, tre ragazzini aggrediti in zona stazione: denunciati altri 4 minorenniA Pavia, tre minorenni sono stati vittime di un'aggressione in zona stazione.

Temi più discussi: Primavalle, 14enne va a scuola con una pistola finta e la punta su un compagno: Ti sparo; Roma, studente a scuola con la pistola minaccia compagno di classe: ripreso in un video; Roma: a scuola con una pistola (a salve) minaccia il compagno di classe: Ti sparo; A scuola con i campioni.

Una giornata a cinque cerchi: I valori olimpici e la scuola con i campioni attuali e passatiAl teatro Pacini, con i ragazzi dell’Anzilotti, c’erano tra gli altri Rossetti, Volpi, Lambruschini e Quiriconi ... msn.com

Fare musica a scuola: benefici e consigliFare musica a scuola aiuta i ragazzi a esprimersi, a sviluppare la creatività e a comprendere meglio il mondo che li circonda. Inoltre, suonare strumenti musicali, cantare insieme o comporre melodie ... savethechildren.it

La cultura, l’impegno sociale, la cura, la scuola, la memoria della città. Saranno cinque i poggibonsesi e le poggibonsesi onorati con il Premio Tradizione Civica promosso dalla Proloco con il patrocinio del Comune.... - facebook.com facebook

GIOIELLI NASCOSTI di Venezia: le cinque Scuole Grandi Oggi sono splendidi complessi monumentali e musei aperti al pubblico, straordinariamente ricchi di tesori artistici. Ai tempi della Serenissima le Scuole Grandi sono sorte in origine come confra x.com