A spasso con mazze da baseball e coltelli in due nei guai

A Pinetamare, a Castel Volturno, due persone sono state fermate con mazze da baseball e coltelli in tasca. I carabinieri stavano controllando la zona per prevenire comportamenti illeciti e hanno notato i sospetti mentre si aggiravano in modo sospetto. Dopo averli fermati, hanno trovato le armi e li hanno portati in caserma. Le due persone sono ora indagate per porto di armi da offesa. La presenza di armi in strada rappresenta un pericolo immediato per i passanti. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Entrambi 21enni I militari dell'Arma hanno fermato un'autovettura, una Fiat Panda, condotta da uno dei due giovani, e l'hanno perquisita. All'interno dell'auto è stata trovata una mazza da baseball, mentre nella tasca di uno dei due è stato trovato un coltello con lama della lunghezza di 23 centimetri. Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro penale.

