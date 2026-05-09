A Schenone nessuna domanda sulla riunione del 2 aprile

A Schenone non sono state rivolte domande riguardo alla riunione del 2 aprile durante l’interrogatorio. La procura di Milano continua a indagare sul sistema arbitrale e sulle possibili relazioni con le società di calcio, con l’obiettivo di verificare se ci siano stati tentativi di influenzare le designazioni degli arbitri. Le indagini restano in corso e si concentrano su eventuali accordi tra le parti coinvolte.

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