A Schenone nessuna domanda sulla riunione del 2 aprile
A Schenone non sono state rivolte domande riguardo alla riunione del 2 aprile durante l’interrogatorio. La procura di Milano continua a indagare sul sistema arbitrale e sulle possibili relazioni con le società di calcio, con l’obiettivo di verificare se ci siano stati tentativi di influenzare le designazioni degli arbitri. Le indagini restano in corso e si concentrano su eventuali accordi tra le parti coinvolte.
La procura di Milano prosegue l'inchiesta sul mondo arbitrale e su eventuale connivenze con le società di calcio al fine di orientare le designazioni arbitrali. In particolare quelle dell'Inter come scritto nel primo comunicato della Procura. Ieri è stato ascoltato come testimone Giorgio Schenone da sei anni addetto agli arbitri della società nerazzurra. Il Corriere della Sera, con Luigi Ferrarella, scrive nessuna domanda gli è stata posta sulla riunione del 2 aprile 2025 a San Siro per apparecchiare designazioni gradite o sgradite all'Inter. Nessuna intercettazione di Schenone con Rocchi Scrive il Corsera: Nessuna domanda al...🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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