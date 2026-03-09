Difesa la riunione d’emergenza convocata da Crosetto pone una domanda | chi vigila sui contratti miliardari con l’industria militare?

Il 7 marzo il Ministero della Difesa ha diffuso un comunicato in cui si parla di circa 130 persone coinvolte nella gestione dei contratti con l’industria militare. La riunione d’emergenza convocata da Crosetto ha sollevato una domanda sulla vigilanza di tali accordi, che coinvolgono risorse e somme ingenti. La discussione si concentra sulla supervisione e sul controllo di contratti di grande valore economico.

"Circa 130 persone" è il numero che Guido Crosetto ha scelto di inserire in un comunicato stampa apparso sulla pagina del Ministero della Difesa il 7 marzo. Non è un dato tecnico: è la misura dell'audience. Davanti a quei centotrenta rappresentanti dell'industria della difesa, il ministro ha tenuto un discorso rubricato come "riunione d'emergenza", con la richiesta esplicita di agire "oltre i normali canoni commerciali". In un'economia di mercato, le aziende rispondono agli azionisti e firmano contratti con tempistiche definite. Chiedere loro di andare "oltre" significa subordinare la logica commerciale alla logica dell'urgenza statale. È di fatto la struttura di una mobilitazione industriale, decisa prima che il Parlamento sapesse.