De Luca sul caso Atm | Nessuna riunione segreta confronto sindacale trasparente e pubblico

Il governatore ha dichiarato che non ci sono incontri riservati riguardanti il caso Atm e che tutte le discussioni si sono svolte in modo trasparente e pubblico. Ha inoltre criticato chi tenta di distogliere l’attenzione concentrandosi su polemiche, invece di affrontare i temi nel merito.

“Nessuna riunione segreta: tutto alla luce del sole. Il vero problema è chi prova a spostare l’attenzione dai contenuti alla miserabile polemica”. Con queste parole Cateno De Luca interviene sulle polemiche esplose dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali sul caso ATM e sui recenti spostamenti interni di personale poi revocati. Il leader di Sud chiama Nord respinge con decisione ogni accusa di opacità nella gestione dell’incontro, chiarendo di essere stato consapevole sin dall’inizio del possibile rischio di fughe di notizie: “Ero perfettamente consapevole che a quel tavolo potesse esserci anche qualcuno pronto a riferire all’esterno. E proprio per questo non ho mai avuto nulla da nascondere”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati De Luca a Fico: "Sul salario minimo serve confronto, no propaganda". Poi attacca un "ciuccio presuntuoso"L'ex governatore della Campania fa un paragone tra i lavori in corso a Bagnoli e quelli svolti per realizzare Piazza della Libertà a Salerno... Trasporto pubblico, Marsilio incontra i sindacati Tua: "Nessuna privatizzazione, confronto aperto"Si è tenuto nella mattinata di oggi 8 gennaio a Pescara l’incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e le organizzazioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati su De Luca sul caso Atm Nessuna riunione... Temi più discussi: De Luca su famiglia nel bosco: Darei tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini; Famiglia del bosco, De Luca: Tre anni di carcere al padre e alla madre; Vincenzo De Luca contro i genitori della famiglia nel bosco per i vaccini, Sciagurati, gli darei il carcere; Famiglia nel bosco, De Luca: Darei tre anni di carcere alla madre e al padre. Caso famiglia del bosco, De Luca duro: Tre anni di carcere ai genitoriIntervento senza mezzi termini di Vincenzo De Luca sul caso dei bambini allontanati dalla cosiddetta famiglia del bosco in Abruzzo. agro24.it De Luca su famiglia nel bosco: Darei tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambiniFa discutere il video pubblicato da Fanpage.it su Facebook che riporta le parole dell’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sul caso dei bambini cresciuti in condizioni di isolamento nel bo ... orizzontescuola.it Telesveva. . INVITO A CANESTRO Conduce: Vito Troilo In collaborazione con: Luca Ferrante, Patty Bruno e Dario Recchia Ospiti in studio: : Gaetano Carbonara (Puglia a spicchi), Franco Zanassi (Matteotti Corato) - facebook.com facebook #Promozione Luca #Scognamillo, attaccante dell' #Alghero, è stato ospite ai nostri microfoni di #Buongiorno131 per parlare della stagione del club, culminata con la promozione in Eccellenza x.com