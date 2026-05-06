Oltre la disabilità in campo come una vera squadra | il Cesena festeggia un decennio di calcio integrato

Il Cesena ha celebrato dieci anni di attività nel calcio integrato, un progetto che coinvolge giocatori con e senza disabilità all'interno di una stessa squadra. Durante le partite, tutti indossano la stessa maglia e condividono il campo, senza distinzioni. L'iniziativa si svolge regolarmente e rappresenta un esempio di integrazione tra atleti con diverse capacità fisiche. La squadra ha organizzato eventi speciali per festeggiare il traguardo raggiunto.

Indossare la stessa maglia, condividere il campo, giocare nella stessa squadra: non è solo calcio, è inclusione sociale. È “Per un calcio integrato”, il progetto del Cesena Football club che da dieci anni mette insieme giovani con e senza disabilità. Un percorso nato nel 2016 da un’intuizione del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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