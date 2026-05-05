A San Piero in Bagno partirà un ciclo di incontri dedicati alla promozione di stili di vita salutari, intitolato “Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute”. Gli appuntamenti si terranno nell’ospedale Angioloni nelle date del 7, 14 e 21 maggio e sono rivolti alla popolazione locale. L’iniziativa mira a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di adottare abitudini più sane.

A spasso col benessere. Si intitola infatti ’Scegli il benessere, tra passi verso nuovi stili di vita per la salute’ il nuovo ciclo di incontri promossi per la popolazione, in calendario giovedì 7, 14 e 21 maggio, all’ ospedale Angioloni di San Piero in Bagno. L’iniziativa, che vede il patrocinio del Comune di Bagno di Romagna, è promossa nell’ambito del progetto ’BenEssere in Comunità’, coprogettato dal Distretto sanitario di Cesena Valle Savio con le associazioni Limo, Insieme per crescere e Amici di Casa Insieme. L’obiettivo è quello di aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione, contrastare la sedentarietà e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete, ipertensione, o limitare le complicanze legate a queste patologie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tre passi verso nuovi stili di vita per la salute’ a San Piero in Bagno

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