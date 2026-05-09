A Roma, circa cento persone si sono riunite in piazza per commemorare il Giorno della vittoria contro il nazifascismo. L’evento ricorda i fatti del 1945, quando l’Armata rossa sovietica contribuì a far capitolare la Germania hitleriana, segnando la fine della Seconda guerra mondiale in Europa. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno partecipato con bandiere e cartelli senza interventi ufficiali.

Un centinaio di persone è scesa in piazza a Roma per ricordare il Giorno della vittoria contro il nazifascismo, quando 81 anni fa, nel 1945, l’Armata rossa sovietica fece capitolare la Germania hitleriana. Alla manifestazione, che da piazza Vittorio ha raggiunto il quartiere San Lorenzo, hanno preso parte esponenti, tra gli altri, di Potere al Popolo, Cambiare Rotta, OSA e del Partito Comunista. Bandiere rosse, ma anche di Cuba e della Palestina, hanno fatto da contorno a una marcia in cui sono stati intonati inni e cori comunisti. “Socialismo o barbarie” la scritta sullo striscione di testa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A Roma il corteo per il Giorno della vittoria contro il nazifascismo

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MONTANARI: LE CONNESSIONI TRA L’IDEOLOGIA FASCISTA E L’ATTUALE DESTRA ITALIANA- L'INTERVISTA

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