Il 10 luglio 1943, le forze alleate sbarcarono a Licata, in Sicilia, e liberarono la città dai nazifascisti. La Joss Force svolse un ruolo centrale durante l'operazione Husky, che segnò l'inizio della campagna militare per la conquista dell’Italia continentale. Il controllo del porto di Licata permise alle truppe alleate di avanzare più rapidamente verso le regioni interne della penisola.

? Cosa sapere La Joss Force sbarca a Licata il 10 luglio 1943 liberando la città.. Il controllo del porto siciliano garantisce l'avanzata alleata verso l'Italia continentale.. Le bandiere americana e britannica sventolano sul balcone di Piazza Progresso a Licata, dove alle 12 del 10 luglio 1943 i cittadini agitano fazzoletti bianchi per accogliere le truppe che hanno liberato la città dal regime nazifascista. L’operazione Husky ha trovato il suo punto di svolta proprio sulle coste siciliane. La Joss Force, partita da Biserta con l’impiego di oltre 27mila uomini, è approdata nelle zone di Mollarella, Poliscia e Torre di Gaffe nella notte tra il 9 e il 10 luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione Husky: il giorno in cui Licata liberò l’Italia dal nazifascismo

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