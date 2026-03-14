Bandiere della Palestina al corteo dei centri sociali contro referendum guerra e Governo a Roma – Il video

A Roma si è svolto un corteo promosso da Potere al Popolo, con la partecipazione di collettivi studenteschi, movimenti per la Palestina, centri sociali e Usb. Durante la manifestazione sono state esposte bandiere palestinesi e sono stati espressi messaggi contro la guerra, il referendum e il governo. Il corteo ha coinvolto diverse realtà dell’associazionismo e del movimento sociale.

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 Il corteo a Roma contro guerra, referendum e Governo promossa da Potere al Popolo, alla quale hanno aderito diverse realtà, come collettivi studenteschi (Osa e Cambiare Rotta), movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, centri sociali e Usb. Nel corteo hanno sfilato le bandiere della Palestina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video «Incapace, da sempre difensore del regime di Teheran», urla e insulti tra Renzi e Urso. 🔗 Leggi su Open.online

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Bandiere della Palestina al corteo dei centri sociali contro referendum, guerra e Governo a Roma

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