A Palermo, due pronto soccorso sono stati temporaneamente chiusi a causa di un sovraffollamento. Nei giorni recenti, sia all'ospedale Civico che al Policlinico, il numero di pazienti in attesa di assistenza ha superato di tre volte la capienza normale. La situazione ha portato alla sospensione temporanea delle attività di alcuni reparti di emergenza, creando disagi per i cittadini e i medici coinvolti.

Tra mercoledì e venerdì i pronto soccorso dei due principali ospedali di Palermo sono rimasti bloccati perché avevano troppi pazienti da gestire, con un indice di sovraffollamento che in entrambi i casi ha toccato il 300 per cento. Le ambulanze sono state dirottate su altri ospedali e molti pazienti sono rimasti in barelle nei corridoi per ore. Il piano serviva a liberare posti letto, visto che nel giro di poche ore il pronto soccorso si è riempito di persone che dovevano essere ricoverate ma non avevano posti a disposizione all’interno dell’ospedale. L’edizione locale di Repubblica scrive che il giorno dopo, giovedì, all’ospedale Civico c’erano oltre 100 pazienti in attesa, con un indice di affollamento del 300 per cento.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Palermo due pronto soccorso si sono bloccati per sovraffollamento

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