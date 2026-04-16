Genova uomo dimesso dal Pronto Soccorso muore a casa Medico indagato si difende | Sovraffollamento oscurò diagnosi

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, un uomo dimesso dal Pronto Soccorso è morto a casa pochi giorni dopo aver ricevuto le prime cure. La Procura ha avviato un'inchiesta e ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico dell'ospedale Villa Scassi, accusato di omicidio colposo. Il medico si è difeso affermando che il sovraffollamento dell'ospedale avrebbe compromesso la corretta diagnosi e il trattamento.

La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, ipotizzando il reato di omicidio colposo in relazione alla morte di un uomo. La difesa del dottore: "Ospedale era saturo, condizionate le capacità diagnostiche del personale in servizio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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