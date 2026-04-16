Genova uomo dimesso dal Pronto Soccorso muore a casa Medico indagato si difende | Sovraffollamento oscurò diagnosi

A Genova, un uomo dimesso dal Pronto Soccorso è morto a casa pochi giorni dopo aver ricevuto le prime cure. La Procura ha avviato un'inchiesta e ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico dell'ospedale Villa Scassi, accusato di omicidio colposo. Il medico si è difeso affermando che il sovraffollamento dell'ospedale avrebbe compromesso la corretta diagnosi e il trattamento.

La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, ipotizzando il reato di omicidio colposo in relazione alla morte di un uomo. La difesa del dottore: "Ospedale era saturo, condizionate le capacità diagnostiche del personale in servizio".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dimesso per tre volte dal Pronto soccorso: muore 54enneÈ andato per ben tre volte al pronto soccorso, in ospedali diversi, ed è stato sempre dimesso. Nuovo personale medico nei Pronto Soccorso irpini contro il sovraffollamentoSovraffollamento Pronto Soccorso: dall’Asl Avellino nuovo personale medico per la gestione dei codici bianchi e verdi nei Pronto Soccorso di Ariano e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dimesso dal pronto soccorso morì pochi giorni dopo: il perito, Poteva salvarsi se sottoposto ad altri esami; Dimesso per mal di schiena muore per emorragia, indagato medico; Arriva in pronto soccorso con il mal di schiena: muore dopo essere stato visitato e dimesso; Dimesso per mal di schiena dallo Scassi, muore dissanguato. Perizia: 70% di chance di salvezza. Genova, uomo dimesso dal Pronto Soccorso muore a casa. Difesa del medico indagato: Sovraffollamento oscurò diagnosiLa Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, ipotizzando il reato di omicidio colposo ... fanpage.it Morì dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso, i periti: Poteva salvarsi con altri esamiL'uomo, dimesso dal Villa Scassi con una diagnosi di lombalgia, è morto per una dissezione aortica: Sopravvivenza possibile al 70% ... lavocedigenova.it Sellitto: sempre meno medici scelgono i pronto soccorso. servono incentivi e più personale #Avellino - facebook.com facebook Francavilla Fontana, 28enne viene dimessa dal pronto soccorso ma muore 24 ore dopo: indagato un medico x.com