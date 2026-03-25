In Pronto soccorso a Lodi c’è il flussista | la cura contro il sovraffollamento e le attese

Nel pronto soccorso dell’ospedale di Lodi sono state introdotte nuove figure professionali chiamate “flussisti” per gestire meglio il flusso dei pazienti. Sono stati aggiornati i protocolli di assistenza e si sta preparando un concorso per aumentare il personale. La riorganizzazione mira a ottimizzare le procedure e a ridurre le attese per i pazienti che si recano nel reparto.

Lodi, 25 marzo 2026 – Nuove figure professionali, protocolli sempre più mirati e un concorso in arrivo per rafforzare l’organico: prosegue la riorganizzazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei pazienti e ridurre i tempi di attesa. Riorganizzazione del personale. Da circa quaranta giorni la coordinatrice della struttura, diretta da Stefano Paglia, è Eni Bardhi, professionista con dieci anni di esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza e formatrice regionale per gli operatori di triage. Introduzione della figura del "flussista". Tra le principali novità introdotte nelle ultime settimane c’è la figura del “flussista“, un infermiere dedicato alla gestione del flusso dei pazient i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Pronto soccorso a Lodi c’è il “flussista”: la cura contro il sovraffollamento e le attese Articoli correlati Nuovo personale medico nei Pronto Soccorso irpini contro il sovraffollamentoSovraffollamento Pronto Soccorso: dall’Asl Avellino nuovo personale medico per la gestione dei codici bianchi e verdi nei Pronto Soccorso di Ariano e... Influenza, pronto soccorso al collasso: scatta la task force a Palermo per il sovraffollamentoL’ondata di influenza che sta attraversando il Paese inizia a mostrare effetti sempre più critici sul sistema sanitario italiano. Perché al Triage in PS c'è un Infermiere e non un Medico Tutto quello che riguarda Pronto soccorso Temi più discussi: Anziani in pronto soccorso: come capire chi rischia di più nell’immediato; Una tassa di 50 franchi per andare in pronto soccorso; Indennità di pronto soccorso, Nursind non firma in Emilia-Romagna; Rimini, bimba di quattro anni muore in pronto soccorso: indagato medico specializzando. Ubriaco distrugge un ambulatorio del pronto soccorso di Suzzara a colpi di spranga: denunciato 36enneUn 36enne ha distrutto un ambulatorio del pronto soccorso di Suzzara (Mantova) a colpi di spranga. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri ed è stato denunciato alla procura di Mantova. Leggi le notiz ... fanpage.it Asl To3, arriva in Pronto Soccorso l’Infermiere/a di Processo: una figura innovativa per ridurre i tempi di attesaIl professionista ha una qualifica e una specializzazione finalizzata a ottimizzare l'organizzazione dei flussi dei pazienti ... torinoggi.it Sestarete TV - Canale 81. . ”Noi residenti prigionieri del traffico sembriamo ai domiciliari” Mezzi di soccorso e auto bloccate nei pressi dell’accesso al pronto soccorso dell’ospedale San Marco in alcuni giorni della settimana. Gli abitanti della zona: “Sappi facebook Trovato ubriaco al pronto soccorso nonostante fosse ai domiciliari: 52enne arrestato e portato in carcere x.com