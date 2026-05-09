A Palermo, un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni durante una lite. Dopo aver commesso il fatto, il minorenne si è presentato alle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito, il giovane ha detto di aver agito in difesa da avances sessuali. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate durante l'aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 nel quartiere periferico del Villaggio di Santa Rosalia, a sud ovest del centro di Palermo. Il giovane si è costituito, dichiarando di essersi difeso dopo un tentativo di molestia sessuale da parte della vittima. L’arma del delitto sarebbe un oggetto contundente pesante, con cui il 16enne avrebbe colpito la vittima alla testa. 16enne uccide un uomo a Palermo Nella serata di ieri 8 maggio un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69, suo vicino di casa, nel quartiere del Villaggio di Santa Rosalia, alla periferia sud ovest di Palermo. Il giovane avrebbe colpito l’uomo alla testa uccidendolo a seguito di una colluttazione, stando a quanto riportato dal quotidiano locale La Sicilia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Palermo 16enne uccide un uomo e si costituisce, "Mi sono difeso da avance sessuali"

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