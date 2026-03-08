Alla Mole di Ancona si tiene una serie di eventi organizzati dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ancona in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La manifestazione coinvolge arte, poesia e letteratura, con l’obiettivo di celebrare l’universo femminile attraverso diverse espressioni culturali. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino e prevede diverse attività dedicate alla figura femminile.

L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ancona in campo per la Giornata Internazionale della Donna con una serie di iniziative. Un’organizzazione capillare quella per l’8 Marzo, con base soprattutto alla Mole Vanvitelliana, che abbraccia più aspetti, da quello spirituale, a quello mentale, passando per arte, poesia, letteratura e divertimento. La kermesse prevede spettacoli, incontri informativi, concerti e presentazioni di libri e un servizio di baby sitting. L’appuntamento prende il titolo di ‘Donna infinita’ alla Mole e si terrà oggi dalle 16 alle 20; presente anche la Polizia di Stato che alle 17.30 realizzerà un momento di incontro sul tema del Codice Rosso dal titolo ‘Non è amore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arte, poesia, letteratura: alla Mole si celebra l’universo femminile

Verso l’8 marzo, Ancona si stringe attorno alle donne: alla Mole l'evento "Donna Infinita" tra arte e riflessionePresentato il cartellone delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna.

