Lezioni yoga e pizzica pensate per l' universo femminile al via gli incontri del Marzo delle donne

Da cesenatoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il programma del ‘Marzo delle Donne 2026’ promosso dall’Amministrazione comunale di Cesena e dal Forum sui generis che per tutto il mese propone appuntamenti dedicati all'universo femminile. In particolare, tra gli eventi in calendario, diverse le iniziative a cura della Compagnia Fuori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

"Alkemica – Lo spirito delle donne": a Firenze una giornata dedicata all’universo femminile nei distillatiLa sensibilità femminile come chiave di lettura e di racconto del mondo degli spirits e della loro qualità fra aromi, profumi e cultura del...

Aggiornamenti e notizie su Lezioni yoga

Discussioni sull' argomento Marzo delle Donne, Fuori Scena propone a Cesena tre appuntamenti tra fit dance, yoga e pizzica; Marzodelledonn? 2026.

Vuoi cominciare a fare yoga? Ecco perché con l'insegnante è meglioVolete seguire la vostra prima lezione di yoga? Sarà meglio iniziare da autodidatta o prendendo parte a una lezione con un insegnante? Questa domanda è quanto mai attuale, soprattutto dopo ... gazzetta.it

Lezioni di yoga e SPA a ritmo di musicaSono questi gli ingredienti per una vacanza rigenerante all'Hard Rock Hotel Tenerife con il programma Rock Om®: lezioni di yoga speciali dove l'allenamento si incontra con la musica, un progetto che ... ilsole24ore.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.