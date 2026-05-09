A Palazzo d’Accursio è stato installato uno ‘scudo’ anti-bomba
A Bologna, nella mattina di sabato 9 maggio, è stato installato uno scudo anti-bomba su Palazzo d’Accursio. La placca è stata fissata sulle mura dell’edificio, che ora porta l’insegna ‘Scudo Blu’. La decisione di adottare questa misura riguarda il rafforzamento della sicurezza dell’edificio pubblico, che rappresenta il municipio della città. L’intervento è stato comunicato dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento o eventuali interventi successivi.
Anche Bologna ha il suo ‘Scudo Blu’. La mattina di oggi, sabato 9 maggio, la placca è stata affissa sulle mura di Palazzo d’Accursio, primo edificio bolognese a riportare l’insegna.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySi tratta di un vero e proprio scudetto che, in linea con la Convenzione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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