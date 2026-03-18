A Palazzo d’Accursio un’opera per ricordare le vittime del Covid | l’installazione artistica ‘L’umanità’

A Bologna, nel cortile di Palazzo d’Accursio e negli ospedali della città, è stata allestita un’installazione artistica intitolata ‘L’umanità’ per commemorare le vittime del Covid. L’opera è stata realizzata da un gruppo di artisti locali e rimarrà esposta fino alla fine del mese, offrendo uno spazio di riflessione a cittadini e operatori sanitari. La commemorazione si inserisce nel percorso di ricordo collettivo avviato in questi anni.

Bologna, 18 marzo 2026 - Un’opera nel cortile di Palazzo d’Accursio e negli ospedali per continuare a ricordare le vittime della pandemia: è l ’installazione artistica ‘L’umanità’, r ealizzata collettivamente dai cittadini, dai parenti delle vittime e dalle associazioni e ideata dall’artista Tarp, al secolo Alberto Pratelli. Non solo, perché a sei anni dall’avvento del Coronavirus l’Ausl ha organizzato anche un tributo sistemando fiori nelle strutture sanitarie del territorio, davanti alle opere, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid (oggi, 18 marzo). In Comune, è stata presentata anche una targa commemorativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Palazzo d’Accursio un’opera per ricordare le vittime del Covid: l’installazione artistica ‘L’umanità’ Articoli correlati Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio: focus sull'opera di Pietro Pietra (in mostra)Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 17, l'Associazione Bologna per le Arti presenta il primo appuntamento con i Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio... A Palazzo d’Accursio c’è uno striscione a sostegno del popolo iraniano | FOTOA Palazzo d’Accursio è stato esposto uno striscione in favore del popolo iraniano. Tutti gli aggiornamenti su A Palazzo d'Accursio un'opera per... Temi più discussi: Mu.Basta, pomeriggio di tensione a Palazzo d’Accursio; MuBasta, oltre 100 attivisti a Palazzo d'Accursio chiedono lo stop al cantiere; Pilastro, nuovo presidio a Palazzo D’Accursio contro il MuBa; Giornata internazionale della donna. Blitz a Palazzo d’Accursio, archiviazione per 21 attivisti di Extinction RebellionIl fatto non costituisce reato: si chiude il procedimento per i fatti del luglio 2024 in occasione del G7 Scienza e Tecnologia ... bologna.repubblica.it MuBasta, oltre 100 attivisti a Palazzo d'Accursio chiedono lo stop al cantiereNel pomeriggio di lunedì (16 marzo) sono saliti a Palazzo d'Accursio, dove ha sede il Comune a Bologna, oltre 150 attivisti del comitato MuBasta che da settimane si oppone alla realizzazione del Museo ... rainews.it Beirut, palazzo distrutto da un raid Un bombardamento israeliano ha colpito un edificio nella capitale libanese, provocandone il crollo. Il bilancio è di almeno 6 vittime e 24 feriti, secondo le autorità locali. Il video è stato diffuso dal professore Bilal Kaafarani, ch - facebook.com facebook Blitz a Palazzo d’Accursio, archiviazione per 21 attivisti di Extinction Rebellion x.com