Alla Buatta Trattoria di conversazione la presentazione del libro Il cibo racconta Napoli di Yvonne Carbonaro

Yvonne Carbonaro nel suo libro “Il cibo racconta Napoli”, Kairos Edizioni, ricostruisce la storia della città di Napoli attraverso la sua cucina. Non è solo un libro di ricette, ma un saggio storico e culturale che mostra come il cibo sia collegato alla vita sociale, alle tradizioni e alla storia della città. L’autrice utilizza fonti storiche, testi letterari, leggende e tradizioni popolari per un percorso che parte dalle origini fino ai nostri giorni e dimostra come la cucina è una parte fondamentale della storia e della cultura di Napoli. Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 17,30 ci sarà la presentazione del libro, presso “Buatta” Trattoria di conversazione, al Vomero in via Filippo Cifariello, 14. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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