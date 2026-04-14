Fisica Quantistica a Napoli inaugurata la quattro giorni del 3° congresso NQSTI

A Napoli si è aperto il terzo congresso NQSTI dedicato alla fisica quantistica, con quattro giorni di incontri e presentazioni. L’evento si è svolto in occasione del World Quantum Day e ha visto intervenire esperti del settore, con focus sulle applicazioni della fisica quantistica in campo medico. La conferenza ha coinvolto ricercatori e professionisti provenienti da diverse nazioni, pronti a condividere le ultime novità e sviluppi.

L’apertura dei lavori, durante il World Quantum Day, ha illustrato le applicazioni più importanti anche in campo medico. Annunciato il progetto Q-Sud nuovo lab quantistico Il presidente dell’Istituto, Claudio Pettinari, ha così sottolineato la valenza del settore nel suo intervento di apertura dei lavori: “Il finanziamento del Pnrr, grazie ad un investimento di 116 milioni di euro in tre anni, ha rappresentato un passaggio cruciale per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche in Italia, rafforzando una massa critica di ricercatrici e ricercatori in una realtà capace di competere a livello internazionale. NQSTI oggi è una grande realtà con...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fisica Quantistica, a Napoli inaugurata la quattro giorni del 3° congresso NQSTI Napoli capitale della fisica quantistica: a Città della Scienza il 3° congresso NQSTIDal 14 al 17 aprile Napoli diventa il centro della ricerca scientifica internazionale con il terzo congresso del National Quantum Science and... Leggi anche: Napoli inaugura la quattro giorni del 3° congresso NQSTI Temi più discussi: Napoli, terzo congresso sulla fisica quantistica di NQSTI a Città della Scienza dal 14 al 17 aprile; Giornata mondiale dei quanti; Quant’Arte Festival: a Napoli l’arte incontra la fisica quantistica; Dal Gps all'arte, il mondo celebra la fisica quantistica. Fisica Quantistica, a Napoli inaugurata la quattro giorni del 3° congresso NQSTINapoli, 14 aprile 2026 - Il congresso nazionale NQSTI (National Quantum Science and Technology Institute) aperto oggi a Napoli, nella Giornata mondiale ... 2anews.it Dal Gps all'arte, il mondo celebra la fisica quantisticaLa fisica dei quanti esce dai congressi di fisica e dai nostri laboratori e oggi è alla base di una vera e propria rivoluzione tecnologica, ha detto all'ANSA Fabio Beltram, coordinatore nazionale di ... ansa.it Oggi è il World Quantum Day Spiegare la fisica quantistica con il rock Si può fare È Quantum Rock: il podcast di @GREISON_ANATOMY per il Foglio. Dai Pink Floyd al principio di indeterminazione, un viaggio tra musica e scienza Ascolta qui: x.com Oggi, 14 aprile, è il World Quantum Day: la giornata internazionale dedicata alla fisica dei quanti, nata per avvicinare tutti, non solo gli addetti ai lavori, a una delle rivoluzioni scientifiche più affascinanti del nostro tempo. E se la fisica quantistica si capisse megl - facebook.com facebook