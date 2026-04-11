Una mostra celebra la nascita della telefonia

Una mostra ricorda i 150 anni di storia del telefono, con una battuta di Marcello Cecconi che scherza sui 151 anni di vita dello strumento. L'evento ripercorre gli sviluppi e le innovazioni legate alla diffusione del telefono nel corso dei decenni, presentando materiali e testimonianze che ne raccontano l'evoluzione. La mostra si svolge in un contesto espositivo dedicato alla storia delle comunicazioni e resterà aperta al pubblico per un certo periodo.

"Ci sono 150 anni di storia del telefono, anche 151!". Scherza Marcello Cecconi, uno dei più grandi esperti di telefoni a livello nazionale, nel commentare la mostra per il 150esimo anniversario del primo telefono brevettato da Alexander Graham Bell, inaugurata alla Cittadella Galileiana di Pisa il 17 marzo e che si concluderà tra una settimana, il 18 aprile. Per Cecconi è qualcosa di più di una semplice esposizione: è un progetto costruito nel tempo e arrivato a compimento. Dentro, infatti, c’è una selezione ampia e molto concreta di pezzi che coprono tutta l’evoluzione della telefonia. Si parte da oggetti simbolici come il primo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una mostra celebra la nascita della telefonia A cento anni dalla nascita una mostra celebra la duchessa di Alba, l'aristocratica (più titolata di sempre) con la passione per la modaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Leggi anche: Arezzo celebra Francesco Redi: in mostra 70 opere per il quadricentenario dalla nascita Cittadella Galileiana una grande mostra per celebrare i 150 anni dalla nascita della telefonia Temi più discussi: Firenze celebra il Déco degli anni Venti con una mostra a Palazzo Medici Riccardi; Gallarate celebra la figura di Amadeo Peter Giannini con una mostra e uno spettacolo; VOTO ALLE DONNE, UNA MOSTRA CELEBRA GLI 80 ANNI DALLA CONQUISTA; Erté. Lo stile è tutto. Torino celebra Giorgio Griffa: una mostra ripercorre i 90 anni dell'artistaLa Fondazione Giorgio Griffa celebra i 90 anni dell’artista con 'Summer 69', rievocando l’estate che segnò la sua pittura ... it.blastingnews.com Rai Pubblicità celebra 100 anni: aperta in Triennale la mostra sulla storia della comunicazioneDal 1926 di Sipra a oggi, un percorso tra media, società e mercato. Il progetto include anche workshop con il settore per guardare al futuro ... engage.it L'11 e il 12 aprile Torino celebra i 270 anni delle Rosine con una mostra di ricami e merletti preziosi. Previste dimostrazioni dal vivo e laboratori per adulti e bambini - facebook.com facebook SIENA CELEBRA IL VINILE: TORNA LA MOSTRA DEL DISCO x.com