A Latina il tormento di una donna | sogni e nostalgia per un amore perduto

A Latina, una donna si trova a rivivere il dolore di un amore passato, che ancora si manifesta nei suoi sogni e nella nostalgia. La sua storia riguarda un sentimento vissuto molti anni fa e le conseguenze di aver scelto di rimanere con la famiglia attuale. La vicenda mette in luce il legame tra ricordi di un amore perduto e le emozioni che continuano a influenzare la sua quotidianità.

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