Durante la serata dedicata alle cover, il rapper Nayt, nome d'arte di William Mezzanotte, ha duettato con Joan Thiele sulla canzone dell’amore perduto di Fabrizio de André. La performance ha portato sul palco di Sanremo un brano che attraversa quasi tre secoli. Questa scelta si inserisce in una tendenza degli ultimi anni tra i rapper di reinterpretare canzoni di grandi autori italiani.

Per la serata delle cover, Nayt, al secolo William Mezzanotte, duetta con Joan Thiele con la Canzone dell’amore perduto cavalcando quella che è una tendenza (dei rapper) degli ultimi anni: portare a Sanremo una canzone di Fabrizio De André. «Sono molto felice di condividere il palco di Sanremo con Joan e onorato di interpretare un pezzo così», ha detto Nayt, «Oltre al mio inedito rap, sentivo l’esigenza di portare un brano cantautorale, un pezzo di musica italiana che rappresentasse una parte della mia cifra stilistica. Parla di amore perduto ma anche di amori nuovi e mi piaceva l’idea di interpretarlo con una donna, facendoci un po’ da specchio, per far passare il messaggio che quando si sta insieme le cose si fanno sempre in due, che sia restare insieme o separarsi». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

La magia della canzone dell'amore perduto di Fabrizio de André, una melodia che ha attraversato quasi tre secoli

Fabrizio de andré la canzone del amore perduto

