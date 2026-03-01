Una cabriolet rossa va fuori strada Una giovane donna sopravvive Viene accolta da una madre che ha perduto sua figlia

Una cabriolet rossa si capovolge e finisce fuori strada. Una giovane donna esce illesa dall’incidente, mentre una madre si avvicina per assisterla. La donna ha appena perso sua figlia, e l’incontro tra le due è improvviso e intenso. La scena si svolge in un contesto drammatico, diretto dal regista Christian Petzold, con l’attrice Paula nel cast.

Cineasta del dubbio, Petzold, un decennio dopo Il segreto del suo volto, torna a esplorare il territorio hitchcockiano della Donna che visse due volte. L'illusione della sostituzione di un essere amato con un altro abbandona il campo amoroso e penetra nel cuore di una famiglia. Una cabriolet rossa va fuori strada.