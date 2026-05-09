a gaza anche gli assorbenti sono introvabili la guerra passa dal corpo delle donne

A Gaza, le donne affrontano difficoltà che spesso non vengono evidenziate, come la scarsità di prodotti igienici come gli assorbenti. La guerra, oltre alle sue conseguenze visibili, colpisce anche aspetti più intimi della vita quotidiana. Le esigenze femminili, che normalmente si danno per scontate, diventano un problema concreto in un contesto di crisi. Questi aspetti restano spesso nascosti, lontani dai riflettori pubblici.

di Claire San Filippo* Alcuni problemi delle donne di Gaza restano nascosti, sotto i vestiti. Lontani dagli occhi, lontani dal racconto. Il ciclo, il parto, l’igiene. Eppure, tra le donne, se ne parla in continuazione. Perché a Gaza oggi anche qualcosa di elementare come un assorbente è difficile da comprare. Secondo Medici Senza Frontiere (MSF), le restrizioni imposte dalle autorità israeliane agli aiuti umanitari e ai camion privati rendono l’accesso agli assorbenti igienici incerto, intermittente, spesso impossibile. Si trovano nei mercati locali – ma a prezzi fuori portata. Gli aiuti umanitari arrivano, ma non bastano. E allora si improvvisa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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