Oggi si è svolto l’interrogatorio di Andrea Sempio presso la procura di Pavia. Durante l’audizione, sono state ascoltate alcune conversazioni intercettate il 14 aprile 2025. Tra queste, una registrazione in cui Sempio parla esclusivamente dalla propria auto. Le autorità stanno analizzando i contenuti di queste comunicazioni nell’ambito dell’indagine in corso. Non sono state divulgate ulteriori dettagli sulle dichiarazioni rilasciate dall’indagato.

Oggi è stato il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio presso la procura di Pavia. Sempio, che è l’unico indagato nell’attuale inchiesta della procura per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, come precedentemente annunciato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, come è nel suo pieno diritto. La procura gli ha comunque esposto in maniera più ampia il capo di imputazione, una sorta di discovery ridotta in attesa della chiusura delle indagini, nella quale è stato anche presentato all’indagato il brogliaccio di un’intercettazione che risale al 14 aprile 2025, quindi relativo alla nuova indagine, effettuata nell’auto di Sempio con una cimice.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, Sempio solo in auto, l'intercettazione del 14 aprile 2025: ecco cosa sappiamo

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