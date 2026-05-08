A Garlasco, si approfondiscono nuovi aspetti legati al caso di Chiara Poggi, con recenti dichiarazioni che suggeriscono coinvolgimenti oltre l’omicidio. Le indagini continuano a rivelare elementi finora non noti, alimentando discussioni e interrogativi sulla vicenda. La procura ha raccolto ulteriori testimonianze e prove che potrebbero modificare la comprensione dei fatti, mantenendo alta l’attenzione sull’intera vicenda.

Il delitto di Omicidio di Chiara Poggi continua a far emergere nuovi dettagli investigativi destinati ad alimentare il dibattito pubblico. A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, gli inquirenti stanno concentrando una parte importante del lavoro su materiale personale attribuito ad Andrea Sempio, oggi unico indagato nella nuova fase dell’inchiesta. Non si tratta soltanto di accertamenti tecnici o analisi biologiche. Al centro delle verifiche ci sarebbero anche appunti personali, cronologie digitali, ricerche online e contenuti multimediali che, secondo la procura di Pavia, potrebbero aiutare a delineare il profilo psicologico e comportamentale dell’indagato.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, adesso viene fuori tutto su Sempio: “Non solo l’omicidio di Chiara..”

Garlasco, il generale Garofano: «Ecco perché Sempio non può aver commesso l'omicidio»

Notizie correlate

Andrea Sempio e quei messaggi, adesso viene fuori tutto: “Era ossessionato”L’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi registra nuovi elementi legati alla figura di Andrea Sempio, 38 anni, attualmente indagato per il delitto...

Leggi anche: Garlasco, pm Pavia: «Andrea Sempio uccise Chiara Poggi da solo, non c'è concorso in omicidio»

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; Garlasco, il processo a Sempio e la revisione di Stasi sono collegati | Tutte le tappe possibili; Revisione del processo, assoluzione e indennizzo: gli scenari per Alberto Stasi, in cella dal 2015; Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi.

Garlasco, le agende horror di Sempio e le ossessioni finite nell’inchiestaLe pagine sequestrate dagli investigatori, le ricerche online, i video e i racconti personali. È attorno a questo materiale che la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha costruito uno dei passaggi ... thesocialpost.it

Garlasco, per la Procura il caso è chiuso. Svolta nelle indagini e ultimi aggiornamenti su Andrea SempioPer la procura di Pavia il caso è chiuso. L'avviso di conclusioni indagini nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco è pronto, potrebbe essere notificato tra oggi e domani alla difesa di Andrea Sempi ... tg.la7.it

Garlasco, il cortocircuito della giustizia che nessuno riesce a spiegare C’è un punto della vicenda di Delitto di Garlasco che continua a lasciare sgomenti opinionisti, giuristi e cittadini comuni. Ed è un punto semplice, quasi brutale nella sua evidenza: lo Stato it facebook

L'incontro tra il Papa e Rubio, Garlasco, il Caso Minetti e il Giro d'Italia: le prime pagine di oggi. x.com