Apertura straordinaria di Villa San Limato | storia e futuro a confronto

Il 9 aprile si terrà un evento presso Villa San Limato, organizzato dal Comune di Cellole in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’iniziativa prevede un’ apertura straordinaria della villa, con l’obiettivo di presentare lo stato attuale, i progetti in corso e le prospettive future relative a questo sito storico.

Il Comune di Cellole, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha organizzato per il 9 aprile l’evento “Villa San Limato tra storia e futuro: risultati, progetti e visioni”. 🔗 Leggi su Casertanews.it Visita guidata a Villa Selvatico con apertura straordinariaLa tenuta Selvatico Miola si estende nell’area che un tempo era la Valle e il Colle di Sant’Elena, quest’ultimo detto anche “colle della Stufa” per... Strumenti di misura nella storia. Apertura straordinaria in via MeravigliDomani apertura straordinaria della mostra “Il valore della misura” in Camera di commercio, con visite guidate gratuite, gadget e aperitivi.