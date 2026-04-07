Trump sulla sua salute mentale | Servirebbero più persone come me – Il video

Un video diffuso online mostra un ex presidente che afferma di non preoccuparsi delle critiche sulla sua salute mentale. In questa registrazione, l’ex leader dichiara che, se le accuse fossero fondate, sarebbero necessarie più persone come lui. La sua dichiarazione è rivolta ai critici e si concentra sul suo atteggiamento nei confronti delle critiche ricevute. La registrazione è stata pubblicata da un’agenzia di stampa e risale a inizio aprile 2026.

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Non mi importa dei critici. Non ho sentito nulla del genere, ma se fosse così, avranno bisogno di più persone come me. Perché il nostro Paese è stato truffato sul commercio, su tutto, per molti anni, finché non sono arrivato io", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Tajani batte Renzi e Calenda nei portafogli vip. 🔗 Leggi su Open.online

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