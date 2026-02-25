Carta di Assisi l' Università di Perugia sottoscrive il documento per la costruzione della pace

Un protocollo d'intesa condiviso fra le università con l'obiettivo comune di costruire ponti di pace e condivisione. Il documento è condiviso e sottoscritto, insieme all’Università degli Studi di Perugia con il Rettore Massimiliano Marianelli, dall'Université Catholique de Lyon (rettore professor Gregory Woimbée) dalla Universidad de Guadalajara (rettrice professoressa Karla Planter Pérez) dalla Agricultural University of Tirana (rappresentata dalle delegate del rettore professoressa Erinda Lika e professoressa Koto Romina), dalla Université Clermont Auvergne (delegata del Rettore professoressa Marie-Elisabeth Baudoin), dall’Università degli Studi di Siena (delegato del Rettore professor Gianluca Navone), dall’Università degli Studi di Macerata (rettore professor John Francis McCourt) da Sapienza Università di Roma (delegato della Rettrice professor Fabio Sciarrino), dall’Università degli Studi di Firenze (delegata della Rettrice professoressa Maria Paola Monaco), dall’Università degli Studi di Camerino (Rettore professor Graziano Leoni), dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Rettore professor Giorgio Calcagnini), dall’Università degli Studi dell’Aquila (Rettore professor Fabio Graziosi), dall’Università per Stranieri di Perugia (Rettore professor Valerio De Cesaris), dall’Università del Salento (prorettore professor Salvatore Rizzo), dall’Università degli Studi “G. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche:

Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra della morte». La pista della carta carbone

"Non nuove carceri ma carceri nuove", il documento dei garanti: "Sovraffollamento, la costruzione di nuovi istituti non è la soluzione"

Temi più discussi: Il 27 febbraio giornata della cura; San Francesco superstar. Recuperare un senso di comunità nel Varesotto; Assisi, da oggi ostensione delle spoglie di San Francesco: cosa sapere; Assisi, evento storico: iniziata l’ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, SOTTOSCRITTA LA CARTA DI ASSISI – (3)Perugia, 25 feb - Il significato profondo di questa iniziativa è il tentativo di dare voce a questi spazi, a questi luoghi, alla sede di Assisi. Questa città, per la nostra regione, per la nostra Uni ... 9colonne.it

Ambasciatori di Carta: aperte le candidature per la Rete delle Città di CartaAmbasciatori di Carta: aperte le candidature per la Rete delle Città di Carta, progetto promosso da Comieco e Fondazione Symbola ... ecodallecitta.it

, Al via la prossima settimana la consegna dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Assisi. Si tratta dei sacchi blu (carta), gialli (plasti - facebook.com facebook