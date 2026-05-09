A Ferrara il canile si rinnova | più spazio e nuovi box per gli amici a quattro zampe
A Ferrara, il canile comunale sta subendo lavori di rinnovamento che prevedono l’ampliamento degli spazi e l’installazione di nuovi box. Questi interventi, in corso, mirano a migliorare le condizioni della struttura e renderla più moderna, rispettando le normative vigenti. Si stima che i lavori possano concludersi entro settembre, consentendo di accogliere un numero maggiore di cani rispetto al passato.
Il canile comunale di Ferrara cambia volto. Sono infatti in corso importanti lavori di riqualificazione che porteranno, presumibilmente entro settembre, a una struttura più moderna, conforme alle normative e in grado di ospitare un numero maggiore di cani.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Panoramica sull’argomento
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