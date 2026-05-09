A Ferrara il canile si rinnova | più spazio e nuovi box per gli amici a quattro zampe

A Ferrara, il canile comunale sta subendo lavori di rinnovamento che prevedono l’ampliamento degli spazi e l’installazione di nuovi box. Questi interventi, in corso, mirano a migliorare le condizioni della struttura e renderla più moderna, rispettando le normative vigenti. Si stima che i lavori possano concludersi entro settembre, consentendo di accogliere un numero maggiore di cani rispetto al passato.

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