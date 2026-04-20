Gli amici a quattro zampe del canile sfilano in piazza e conquistano tutti | in tanti pronti ad adottare

Domenica 19 aprile, il centro di Latina si è animato con l’evento “Il Canile va in città”, promosso dalle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV. Gli animali ospiti della struttura di Chiesuola sono stati i protagonisti della giornata, sfilando in piazza e attirando l’attenzione dei numerosi passanti. Molti presenti si sono mostrati interessati ad adottare uno dei cani, creando un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione.