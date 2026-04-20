Gli amici a quattro zampe del canile sfilano in piazza e conquistano tutti | in tanti pronti ad adottare
Domenica 19 aprile, il centro di Latina si è animato con l’evento “Il Canile va in città”, promosso dalle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV. Gli animali ospiti della struttura di Chiesuola sono stati i protagonisti della giornata, sfilando in piazza e attirando l’attenzione dei numerosi passanti. Molti presenti si sono mostrati interessati ad adottare uno dei cani, creando un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione.
Sono stati loro, gli amici quattro zampe ospiti della struttura di Chiesuola, i veri protagonisti de “Il Canile va in città”, l’iniziativa promossa dalle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV che ha riempito il centro di Latina domenica 19 aprile.Complice anche il sole e la.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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