A Battipaglia arriva EasyPark per la sosta | ecco come funzionerà

A Battipaglia è stata introdotta l’app EasyPark, nota per gestire le soste in molte città italiane ed europee. L’app, appartenente all’azienda internazionale Arrive, permette di pagare e monitorare le soste tramite smartphone. La sua attivazione rappresenta un metodo digitale per gestire le aree di parcheggio, offrendo un’alternativa ai metodi tradizionali di pagamento. La novità riguarda l’utilizzo dell’app in alcune zone della città.

EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, parte dell’azienda globale Arrive, è ora attiva anche a Battipaglia. Disponibile in oltre 1000 comuni in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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