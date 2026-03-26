Semafori in Italia arriva la quarta luce bianca | ecco dove e come funzionerà

Da ilgiornale.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, si prepara l’introduzione di una quarta luce bianca nei semafori, con dettagli su dove e come sarà implementata. La modifica riguarda i sistemi di regolamentazione del traffico stradale e potrebbe influenzare la gestione delle intersezioni nelle aree interessate. La nuova luce sarà integrata nei semafori già esistenti, con l’obiettivo di migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Tutto fa pensare che presto potrebbero esserci interessanti novità per quanto concerne i semafori che regolano il flusso del traffico nelle strade. Anche questi strumenti, del resto, subiranno gli effetti dell' innovazione tecnologica e potrebbero cambiare, così da garantire ancora meglio la tutela di automobilisti e pedoni. Proprio di questo argomento si sta parlando a Roma, dove è allo studio la possibilità di introdurre una quarta luce, il bianco. Questa proposta deriva da una ricerca della North Carolina State University, che si è occupata della gestione in sicurezza del traffico in presenza di veicoli a guida autonoma. Stiamo dunque parlando di smart roads. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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