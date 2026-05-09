Il 9 maggio si ricorda il Giorno delle vittime di terrorismo, giornata dedicata alle persone uccise in attentati. A Roma, in via Caetani, è stata trovata una Renault rossa con un corpo nel bagagliaio, collegato all’assassinio di Aldo Moro. Quel ritrovamento rappresenta uno dei momenti più tragici della storia italiana, segnando un episodio che ha lasciato un’impronta indelebile nel passato del paese.

Una Renault rossa parcheggiata in via Caetani a Roma. Il ritrovamento del corpo di Aldo Moro nel bagagliaio dell'auto segna una delle pagine più oscure della storia italiana. Quella del terrorismo delle Brigate Rosse e della scia di sangue che conterà oltre 350 vittime, uccise da estremisti di sinistra e di destra, in quelli che saranno ricordati dai posteri come gli “anni di piombo”. Era il 9 maggio del 1978. Per non dimenticare, 48anni dopo, si celebra il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Una ricorrenza istituita con legge dello Stato nel 2007 per manifestare vicinanza alle famiglie e sostenere la memoria collettiva in una data simbolica, che sconvolse l’Italia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - 9 Maggio, si celebra il Giorno delle vittime di terrorismo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo: Valditara rinnova il Protocollo d’intesa con le Associazioni dei familiariDomani, 9 maggio, l'Italia celebra il Giorno della Memoria dedicato a chi ha perso la vita a causa del terrorismo, sia interno che internazionale, e...

Ad Acireale si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafieL’amministrazione comunale di Acireale, attraverso l’assessorato alla Legalità, retto da Gracy Urso, ha aderito alla manifestazione organizzata da...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: A Cesena si celebra l’Europa in vista della festa del 9 maggio; La Russia verso il 9 maggio: si cerca la parata innovativa mentre cala il consenso; Che cos'è la Giornata della Vittoria che si celebra ogni anno a Mosca il 9 maggio e perché quest'anno la sua parata sarà diversa dal solito; Russia, parata sottotono tra stallo in Ucraina e crisi d'immagine.

A Roma si celebra la Giornata dell'EuropaSabato 9 maggio al Pincio di Villa Borghese il dispiegamento della bandiera Europea più grande d’Europa (20mx30m) aprirà (e chiuderà) la Giornata dell’Europa, iniziativa che intende celebrare i valori ... romatoday.it

VIESTE PATRONA Santa Maria di Merino: il 9 maggio Vieste celebra la sua patronaLa festa di Santa Maria di Merino, in programma il 9 maggio, rappresenta il momento religioso più sentito dalla comunità di Vieste ... statoquotidiano.it

"La mafia uccide, il silenzio pure" Il 9 maggio 1978, a Cinisi, viene assassinato Peppino Impastato x.com

Consiglio volo a/r Tokyo per maggio reddit