Monreale bando da 5 milioni per la messa in sicurezza di tre contrade a rischio frana

A Monreale, sono stati stanziati cinque milioni di euro attraverso un bando dedicato alla sicurezza delle aree a rischio frana. Il finanziamento riguarda tre contrade, Loghivecchi, Caputo e Caputello, che saranno interessate da interventi di messa in sicurezza. Il progetto prevede lavori specifici per proteggere le zone coinvolte, con l’obiettivo di ridurre i pericoli legati a eventuali movimenti di terra.

Cinque milioni di euro per mettere in sicurezza le contrade di Loghivecchi, Caputo e Caputello, a Monreale nel Palermitano. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando di gara, fissando al prossimo ventuno aprile la data di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo il criterio di quella economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello, quindi, danno il via all’iter che porterà all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di circa 130 ettari, in un’area impervia e caratterizzata da forte acclività. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, bando da 5 milioni per la messa in sicurezza di tre contrade a rischio frana Articoli correlati Monreale: 5 milioni per salvare le contrade a rischioLa Regione Siciliana ha stanziato cinque milioni di euro per intervenire sulle contrade a rischio idrogeologico di Monreale, specificamente nelle... Messa in sicurezza da 5 milioni: "Monitor dei ’movimenti’ a rischio. Riflettori su tre progetti strategici"La Lunigiana continua a fare i conti con un territorio fragile e complesso dal punto di vista idrogeologico, compreso il comune di Zeri. Approfondimenti e contenuti su Monreale bando da 5 milioni per la... Discussioni sull' argomento Monreale, 5 milioni per il consolidamento delle contrade Loghivecchi, Caputo e Caputello; Seconda Categoria Girone C giornata 21: Il San Basilio frena al fotofinish, ma il Monreale non ne approfitta; Dissesto idrogeologico a Monreale: 5 milioni per la messa in sicurezza di tre contrade; Monreale | 5 milioni per salvare le contrade a rischio. Dissesto idrogeologico a Monreale: 5 milioni per la messa in sicurezza di tre contradeMONREALE – Cinque milioni di euro per la messa in sicurezza delle contrade Loghivecchi, Caputo e Caputello, nel territorio di Monreale, in provincia di ... newsicilia.it Vi aspettiamo il 21 marzo 2026 a Monreale…nel link a seguire un estratto del concerto! https://youtu.be/rk7sBWRr5Kwis=0OKhnDsl4tOStX_r Gianfaby Production by JR Art - facebook.com facebook "Il cielo era stellato, tanto che, dopo averlo contemplato, ci si chiedeva se sotto un cielo così potessero vivere uomini senza pace." Fëdor Dostoevskij #TraLeLinee su #VentagliDiParole @VentagliP #Buongiorno Mosaico della Cattedrale di Monreale "Creazion x.com