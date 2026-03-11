Monreale bando da 5 milioni per la messa in sicurezza di tre contrade a rischio frana

A Monreale, sono stati stanziati cinque milioni di euro attraverso un bando dedicato alla sicurezza delle aree a rischio frana. Il finanziamento riguarda tre contrade, Loghivecchi, Caputo e Caputello, che saranno interessate da interventi di messa in sicurezza. Il progetto prevede lavori specifici per proteggere le zone coinvolte, con l’obiettivo di ridurre i pericoli legati a eventuali movimenti di terra.

Cinque milioni di euro per mettere in sicurezza le contrade di Loghivecchi, Caputo e Caputello, a Monreale nel Palermitano. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando di gara, fissando al prossimo ventuno aprile la data di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo il criterio di quella economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello, quindi, danno il via all’iter che porterà all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di circa 130 ettari, in un’area impervia e caratterizzata da forte acclività. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

