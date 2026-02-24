Sicurezza dal Comune di Comune un contributo a difesa delle imprese del territorio

Il Comune di Modena ha deciso di sostenere le imprese locali con un contributo dedicato alla sicurezza, dopo aver approvato mercoledì 18 febbraio una delibera. La decisione deriva dall’esigenza di rafforzare le misure di tutela nelle aree commerciali, che spesso registrano episodi di vandalismo e furti. La firma ufficiale garantisce un intervento concreto per migliorare la sicurezza quotidiana delle attività economiche nel centro e nelle zone periferiche. La misura resta valida fino al 2026.

Anche per il 2026 confermata l'adesione al Fondo per la Sicurezza della Camera di Commercio. "L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie politiche di sicurezza urbana, è da tempo impegnata in azioni di supporto concreto a favore degli operatori economici, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la vivibilità della città - ha spiegato l'assessora Camporota – Questo atto è un ulteriore passo verso la nostra idea di sicurezza, da costruire giorno dopo giorno attraverso azione, ascolto e vicinanza. Da portare avanti anche attraverso la collaborazione tra le diverse realtà del territorio, creando connessioni e lavorando insieme per dare risposte più efficaci alla città".

Messa in sicurezza del territorio, i tre progetti proposti dal ComuneIl Comune di Nocera Inferiore ha inviato al Ministero dell’Interno una richiesta di contributo per il 2026, finalizzato alla messa in sicurezza del territorio.

Alleanza tra Comune, Cnr e imprese: nasce il progetto Tempest per la difesa del suoloIl Comune di Scandicci, in collaborazione con il Cnr e le imprese locali, avvia il progetto Tempest per la tutela del suolo e la sicurezza idraulica.

Rischio alluvione, al via lavori per altri 130 milioni

