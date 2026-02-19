Un nuovo campione dal torinese a La Ruota della Fortuna | quanto ha vinto Marco Spatari
Marco Spatari, noto titolare di una pizzeria a Giaveno, ha vinto a La Ruota della Fortuna grazie alla sua abilità nel rispondere alle domande. La sua vittoria ha sorpreso gli spettatori, soprattutto perché ha deciso di tentare la fortuna durante la puntata pomeridiana. La sua conoscenza di cultura generale e la sua determinazione lo hanno portato a portare a casa un premio consistente. Spatari, che lavora con il fratello Luca, ha dichiarato di essere felice di aver partecipato. La puntata si è conclusa con il suo entusiasmante traguardo.
È arrivato un nuovo campione dal torinese a La Ruota della Fortuna. Si chiama Marco Spatari ed è molto conosciuto a Giaveno dato che è titolare, insieme al fratello Luca, della pizzeria Pizza d'arte di piazza Maritano. "Ce la fai la pizza della Ruota?", gli ha chiesto Gerry Scotti prima che Marco giocasse alla Ruota delle meraviglie, il momento clou della serata, quello riservato al campione. "La studiamo e la facciamo", ha promesso Marco. "Ogni spicchio deve avere un sapore diverso, però deve diventare come qua, 24 stagioni", gli ha suggerito Gerry. Poi Gerry, che ha sottolineato come sia "il primo pizzaiolo campione della ruota, ha aperto la busta 1 e Marco, che aveva già vinto nella prima parte del gioco 19.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Fra i concorrenti della puntata odierna de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale 5, c'è anche un volto noto di Giaveno: Marco Spatari, titolare, insieme al fratello, della pizzeria Pizza d'arte di piazza Maritano. Non resta che ve facebook