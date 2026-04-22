La Ruota della Fortuna Gerry Scotti presenta la wild card | Ha già vinto 215mila euro

Dopo una pausa, il programma televisivo La Ruota della Fortuna è tornato su Canale 5. La trasmissione ha mostrato l’intervento di Gerry Scotti, che ha annunciato una wild card. Durante la puntata, è stato riferito che una concorrente ha già vinto 215mila euro. Mediaset ha programmato il ritorno del programma in un orario diverso per permettere la trasmissione dell’incontro di Coppa Italia tra due squadre.

Dopo una breve pausa, La Ruota della Fortuna ha fatto ritorno su Canale 5. Mediaset ha imposto un turno di sosta, così da dare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. Discorso diverso per stasera, 22 aprile, con Atalanta-Lazio in onda su Italia 1. Una puntata decisamente particolare, considerando la presentazione ufficiale di una “ wild card ” in studio. Gerry Scotti e la wild card fortunata. Dopo l’ormai solito balletto, i saluti al pubblico e ai Fortuna Five, Gerry Scotti si è rivolto rapidamente ai tre concorrenti di serata. Caso vuole che si tratti di tre uomini. Nessuna presenza femminile, dunque, se non per Samira Lui e Nicla Ozenda. Sappiamo che ormai la routine è questa, permettendo al game show di finire un po’ prima, evitando un prolungato siparietto tra i due conduttori.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti presenta la wild card: “Ha già vinto 215mila euro” Notizie correlate Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna: De Martino ha trovato la formula per resistere a Gerry ScottiAffari Tuoi batte La Ruota della Fortuna domenica 19 aprile: 4,8 milioni contro 4,4. La Ruota della Fortuna, imprevisto per Gerry Scotti: affumicato in macchinaPiccola disavventura prima dell'inizio della puntata: ecco cos'è successo a Scotti e che look ha scelto la splendida Samira Lui Giornalista... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La ruota della fortuna: La campionessa Ilaria alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui (meravigliosa): Mi ha copiato . Poi la proposta che spiazza; La ruota della fortuna: Leonardo alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbotta: Vuoi umiliarmi?. E poi fa soffrire il campione. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti presenta la wild card: Ha già vinto 215mila euroDopo una breve pausa, La Ruota della Fortuna ha fatto ritorno su Canale 5. Mediaset ha imposto un turno di sosta, così da dare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. Discorso diverso per stasera, 22 ... dilei.it La Ruota della Fortuna, malore per Samira Lui: la reazione di Gerry Scotti spiazza tuttiPaura a La Ruota della Fortuna: Samira Lui accusa un malore in diretta. La reazione di Gerry Scotti sorprende il pubblico e accende il dibattito. rds.it Mediaset valuta cambiamenti nel preserale di Canale 5: possibile pausa per La Ruota della Fortuna. Ecco cosa potrebbe cambiare nei palinsesti estivi facebook