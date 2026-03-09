Caos all' ospedale San Carlo di Nancy | pretende la visita e spacca tutto Panico tra i pazienti

Stamattina all'ospedale San Carlo di Nancy, un uomo senza dimora di 24 anni ha causato scompiglio nel pronto soccorso. In stato di agitazione, ha cercato di ottenere immediatamente una visita medica e, quando gli è stato negato, ha iniziato a spaccare oggetti e a creare panico tra i pazienti e il personale presente. La scena si è protratta per diversi minuti prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Paura al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy, a Valle Aurelia. Questa mattina - intorno alle 9:30 - un ragazzo, di 24 anni, senza dimora e con precedenti, in evidente stato di forte agitazione, pretendeva di essere sottoposto a visita medica immediata scavalcando le priorità del triage. Al rifiuto del personale sanitario, l'uomo è passato alle vie di fatto colpendo violentemente con tre pugni il vetro della postazione triage, mandandolo in frantumi e seminando il panico tra i pazienti e il personale sanitario presente. L'immediato intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma ha permesso di bloccare il soggetto prima che la situazione degenerasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Milano, visita spaziale all'ospedale San Carlo: vestiti da Star Wars per regalare un sorriso ai pazienti Il Natale all’ospedale di Formia: la visita e i regali della finanza per i piccoli pazientiIl Natale arriva anche all’ospedale Dono Svizzero di Formia grazie ai militari della guardia di finanza che ieri mattina si sono recati nel reparto... Una raccolta di contenuti su San Carlo di Temi più discussi: Minimarket a Centocelle come un ring: colpisce titolare a bottigliate e aggredisce i carabinieri; Borgo | Aggredito a calci e pugni dall'ex fidanzato della compagna, operatore Aamps in ospedale; Botto tra Tir nel tratto maledetto della A4: code e caos in autostrada; Milano, turisti con la kippah insultati ed aggrediti a pugni. Potenza, «All’ospedale San Carlo una diagnosi troppo sbrigativa»Potenza, all’Ospedale San Carlo una diagnosi sbrigativa: «Come se l’obiettivo non fosse capire il problema ma arrivare alla dimissione». quotidianodelsud.it Donatori di sangue, solidarietà all'Ospedale San Carlo con il coro «Amici della Nave» dopo l'incendio a San VittoreSi è svolta nella Sala Conferenze dell’Ospedale San Carlo la tradizionale Festa di Natale dell’Associazione Dosca - Donatori del Sangue dell’Ospedale San Carlo, un appuntamento che ogni anno riunisce ... milano.corriere.it Aor San Carlo di Potenza, visite gratuite per la diagnosi precoce del glaucoma per uomini e donne dai 40 anni in su In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo promuove un open day dedicato alla preve - facebook.com facebook El teatro San Carlo di Napoli "Caro #TimothéeChalamet al Teatro San Carlo, dal 1737, il pubblico la pensa diversamente. Quasi 300 anni di applausi e nessuna intenzione di smettere!" x.com