15enne avvistato nei pressi di una scuola a Bergamo con un' arma soft air | l' allarme e la denuncia

Un ragazzo di 15 anni è stato segnalato alle autorità vicino a una scuola di Bergamo con un'arma soft air senza tappo rosso. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e alla denuncia del minorenne. La polizia ha recuperato l'arma e ha avviato i rilievi necessari. Nessun altro coinvolto è stato segnalato nell'accaduto.

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Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per violazione della normativa sulle armi dopo essere stato trovato in possesso di una pistola soft air priva del tappo rosso nei pressi di un istituto scolastico di Bergamo. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nella mattinata di venerdì 8 maggio, a seguito di una segnalazione che aveva destato preoccupazione nella zona di Città Alta. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 8 maggio. Gli agenti sono stati allertati dalla segnalazione di una persona che aveva notato un giovane aggirarsi nei pressi di un istituto scolastico cittadino, nella zona di Città Alta, con quella che sembrava essere un’arma da fuoco.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 15enne avvistato nei pressi di una scuola a Bergamo con un'arma soft air: l'allarme e la denuncia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bergamo, 15enne denunciato: girava vicino a una scuola con una pistola soft air senza tappo rossoABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme davanti all’istituto scolastico Momenti di tensione nella mattinata dell’8 maggio a Bergamo, dove un ragazzo di 15... A scuola con una pistola da soft air nello zaino: 15enne denunciatoL’intervento della polizia di stato in un istituto dopo che il ragazzo si aggirava nei pressi di Città Alta: l’arma non aveva il tappo rosso... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bergamo, 15enne denunciato: girava vicino a una scuola con una pistola soft air senza tappo rosso; Bergamo 15enne denunciato | girava vicino a una scuola con una pistola soft air senza tappo rosso. A scuola con una pistola da soft air nello zaino: 15enne denunciatoL'intervento della polizia di stato in un istituto dopo che il ragazzo si aggirava nei pressi di Città Alta: l'arma non aveva il tappo rosso identificativo ... bergamonews.it Gira con arma finta. Denunciato 15enneSi aggirava nei pressi di un istituto scolastico di Città Alta con quella che a tutti gli effetti poteva sembrare un’arma. Era infilata nello zaino di un ragazzino di 15 anni. Si è scoperto poi che si ... ilgiorno.it Questi sono i nostri Alpini. Questa è la nostra Bergamo. A Genova, durante l’Adunata nazionale, Alpini bergamaschi hanno soccorso un uomo colpito da malore con il massaggio cardiaco. Prontezza, cuore, dovere. Altro che polemiche: Genova dovrebbe sten x.com Bergamo o Milano reddit