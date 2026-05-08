A scuola con una pistola da soft air nello zaino | 15enne denunciato

Un adolescente di 15 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver portato a scuola una pistola da soft air nello zaino. L’episodio si è verificato nella mattina di venerdì 8 maggio a Bergamo. La pistola è stata sequestrata dagli agenti, che hanno avviato le procedure previste dalla legge. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

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L’intervento della polizia di stato in un istituto dopo che il ragazzo si aggirava nei pressi di Città Alta: l’arma non aveva il tappo rosso identificativo Bergamo. Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla polizia di stato nella mattinata di venerdì 8 maggio per aver portato a scuola una pistola da soft air. Il personale della polizia di stato è intervenuto in un istituto scolastico cittadino a seguito della segnalazione relativa alla presenza, nei pressi di Città Alta, di un giovane che si aggirava con quella che appariva essere un’arma da fuoco. Ricevuta la descrizione del soggetto, gli operatori hanno immediatamente avviato le ricerche, rintracciando poco dopo il ragazzo italiano di 15 anni, corrispondente alle caratteristiche fornite dal segnalante.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Salento, a 13 anni con una pistola nello zaino: dopo tre mesi, un nuovo caso nella stessa scuola Taviano, 13enne a scuola con pistola scacciacani nello zainoUn ragazzino di 13 anni, studente di un istituto secondario di primo grado di Taviano, è stato sorpreso a scuola in possesso di una pistola... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A scuola con una pistola nello zaino, coinvolto un 13enne; Taviano, va in classe con una pistola a salve nello zaino: secondo caso nella scuola media a tre mesi di distanza; A scuola con una pistola salve, denunciato sedicenne. Il prefetto: scuole aperte fino a sera; Studente trovato con pistola a salve a scuola: denunciato dalla Polizia. Taviano, 13enne a scuola con una pistola scacciacaniA Taviano un 13enne è stato trovato a scuola con una pistola scacciacani nello zaino. Intervento dei carabinieri, arma sequestrata. Secondo episodio nello stesso istituto. trmtv.it Apprensione in Città Alta, segnalato un ragazzo con una pistola, era una arma giocatolo: denunciatoLa polizia, a seguito di una segnalazione, ha fermato un ragazzo di 15 anni che nello zaino aveva una pistola soft air senza tappino rosso che si aggirava nei pressi di un istituto scolastico di Città ... ecodibergamo.it Nicolò Govoni. . Oggi avremmo dovuto lanciare la raccolta fondi per costruire la nostra Scuola in Italia. Non lo faremo. Non ancora. In un mondo che crolla, le nostre Scuole restano. Dobbiamo proteggerle, e così i nostri bambini. Nel 2025 abbiamo raccolto 4,6 facebook Da Vinci 4.0, è l’ora dell’hackathon: la scuola si progetta con l’AI x.com